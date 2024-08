Controllo del territorio: le forze dell’ordine intensificano le attività a Piazza Armerina, Leonforte, Assoro, Nissoria e Agira

Negli ultimi quindici giorni, la Polizia di Stato di Enna ha intensificato le operazioni di controllo nei comuni di Piazza Armerina, Leonforte, Assoro, Nissoria e Agira. Questa attività rientra nell’ambito di un piano di prevenzione e contrasto alla criminalità mafiosa, attraverso un approccio integrato che ha coinvolto anche i Carabinieri e la Guardia di Finanza. Le operazioni sono state condotte mediante specifici moduli di coordinamento operativo tra le forze di polizia, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle Istituzioni e promuovere il rispetto della legalità.

RIsultati delle operazioni

I controlli effettuati hanno portato al monitoraggio di 171 veicoli e 206 persone. Durante queste operazioni, sono state elevate 29 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui una sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Enna ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale, identificando due persone. Questi risultati confermano l’efficacia delle misure adottate e il costante impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro la criminalità.