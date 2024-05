Piazza Armerina – I protagonisti del Barock Festival: Riccardo Onori, non solo Jovanotti

Gli Inizi

Riccardo Onori è nato a Prato il 26 marzo 1969 e ha iniziato a suonare la chitarra intorno ai 14 anni. Ha studiato per qualche tempo chitarra classica alla Scuola di Musica di Fiesole, per poi appassionarsi irrimediabilmente al jazz. Ha seguito varie Clinics con musicisti del calibro di Pat Metheny, John Abercrombie, Jim Hall, Bill Frisell e Bruce Forman.

Le Prime Collaborazioni

Per alcuni anni ha collaborato con diversi gruppi del panorama fiorentino, come Edipo e il suo complesso, Diaframma e Gezz Zero Group. Nel 1994 è entrato a far parte dell’Orchestra Europea del Paese degli Specchi, diretta da Bruno Tommaso, Kenny Wheeler, George Russel, Ray Wharlight e Steve Coleman. Da questa esperienza è nato lo Specchio Ensemble, un progetto parallelo diretto da Domenico Caliri, che ha vinto subito la Biennale di Bologna col suo primo disco. Ha creato poi un trio jazz a suo nome, con cui ha partecipato e vinto il concorso “EuroJazz” di Oristano.

L’Ascesa con i Dirotta su Cuba e Irene Grandi

Dal 1995, Onori ha collaborato con i Dirotta su Cuba, incidendo alcuni loro CD, prendendo parte ai tour e partecipando al Festival di Sanremo del 1997. Nello stesso anno ha iniziato a lavorare con Irene Grandi, seguendola nei suoi tour fino al 2000. Contemporaneamente, ha fatto parte del progetto “L’Orchestra del Titanic” insieme a Stefano Bollani, registrando alcuni dischi, tra cui “La Gnosi Delle Fanfole”.

Collaborazioni con Jovanotti

Dal 2001 in poi, Onori è entrato a far parte del team di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, accompagnandolo nei suoi tour, partecipando alla registrazione dei suoi dischi e alla composizione delle sue canzoni. Ha partecipato al tour europeo del 2001 e al tour di “Quinto Mondo” nel 2002, suonando sul palco con altri sedici musicisti.

Progetti Alternativi e Successi Internazionali

Nel 2003, Onori ha fatto parte del Collettivo Soleluna, creato da Jovanotti, insieme al bassista Saturnino, al pianista Giovanni Allevi e molti altri musicisti. Co-autore con Jovanotti del brano “Mi fido di te” (album “Buon Sangue” del 2005) e dei brani “Fango”, “Safari”, “Come Musica” e “Mezzogiorno” dell’album “Safari” del 2008, Onori ha contribuito al successo dell’album più venduto di quell’anno.

Parallelamente, ha prodotto due album de La Camera Migliore e ha partecipato alla registrazione del brano dedicato alle vittime del terremoto in Abruzzo, “Domani”, insieme a più di 50 artisti della musica italiana nel 2009.

Collaborazioni Internazionali e Progetti Solisti

Onori ha collaborato con artisti della scena italiana ed internazionale come Eumir Deodato, Mike Patton, Giusy Ferreri, Micol Barsanti e Tricarico. Nel 2010 ha partecipato alla stesura del brano “Baciami Ancora” di Jovanotti, vincitore del David di Donatello come migliore canzone originale.

Ha seguito Jovanotti nei suoi tour in Italia e in America, partecipando a eventi come il Bonnaroo Music Festival in Tennessee e il Rock in Rio e Lollapalooza in Cile e Argentina. Ha partecipato anche al Festival Au Desert a Firenze e al progetto di “chitarra aumentata” durante il Contemporanea Festival a Prato nel 2014.

La Pubblicazione di Sonoristan

Nel 2018 ha pubblicato il suo primo album da solista, “Sonoristan”, con la collaborazione di molti artisti con cui aveva suonato nel corso degli anni. Il disco è stato anticipato dal singolo “Sea No Street” e ha incluso collaborazioni con Gianluca Petrella, Sabina Sciubba, Hindi Zahra e molti altri, rappresentando un viaggio musicale ricco di esperienze e incontri.

Riccardo Onori è rimasto un chitarrista di grande talento e versatilità, capace di attraversare generi e collaborazioni con naturalezza e passione.

