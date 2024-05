Il Barock Festival a Piazza Armerina – La direttrice artistica Georgia Lo Faro: “Al centro il talento e la forza delle donne”

Abbiamo avuto l’opportunità di parlare con Georgia Lo Faro, la direttrice artistica del BaRock Festival, che si terrà a Piazza Armerina dal 31 maggio al 2 giugno 2024. Georgia ci ha raccontato le novità e l’importanza di questa edizione dedicata alle donne.

Georgia, quest’anno il BaRock Festival è dedicato alle donne. Come mai questa scelta?

Abbiamo scelto degli spettacoli che mettono al centro la figura della donna, raccontata attraverso la musica. Vogliamo celebrare il talento femminile e la loro straordinaria potenza nel mondo musicale.

Quali sono gli eventi principali di questa edizione?

Il 31 maggio iniziamo con la Woman Orchestra, un ensemble di 26 elementi tutto al femminile, diretta da Alessandra Pipitone. A seguire, nella stessa serata, ci sarà un concerto di Dolcenera, un autentico inno alla creatività femminile. Il primo giugno vedremo i chitarristi delle star, come Federico Poggi Pollini, Ricky Portera, Giuseppe Scarpato e altri, che eseguiranno brani dedicati all’universo femminile. Infine, il 2 giugno chiuderanno il festival i Gemelli DiVersi, che nel 2002 raccontarono la storia di Mary, abusata dal padre.”

Il festival aderisce anche alla campagna “Posto Occupato”. Puoi dirci di più su questa iniziativa?

Sì, il BaRock aderisce a ‘Posto Occupato’, una campagna di sensibilizzazione sociale contro tutte le violenze di genere. Durante ogni spettacolo, un posto vuoto sarà lasciato nella prima fila per ricordare chi non c’è più, per non dimenticare le vittime di violenza.

Al di là degli aspetti legati all’affettività ritieni che sia ancora ampia la disparità di genere?

Ad oggi c’è ancora una disparità di genere in ambito lavorativo nell’acquisire visibilità e posizioni dirigenziali. Da sempre le capacità orientate all’azione, come leadership, autonomia e determinazione sono associate alla figura maschile. Personalmente, ho scelto il management creativo e culturale perché l’arte e’ un mezzo potente per abbattere una serie di barriere che tuttora le donne incontrano nell’accedere a questo mondo. Importante è non rinunciare mai la propria identità, coerentemente al proprio modo d’essere donna e in sintonia con le proprie caratteristiche emotive, psicologiche ed intellettuali …con il proprio essere donna!

Come si inseriscono i giovani in questo evento?

Lo scorso anno, la partecipazione dei giovani dell’associazione Musaica è stata incredibile. Quest’anno, molti di loro collaboreranno ancora con noi, portando freschezza e nuove idee. Inoltre, il festival prevede eventi collaterali con artisti emergenti, rapper e trapper, per avvicinarsi alle nuove generazioni.

Ci saranno anche eventi collaterali?

Sì, in collaborazione con l’associazione Musaica, il 31 maggio avremo Le Claretta e gli Shaman’s Blues, il primo giugno The Pineals e Daniele Ciavarro, e il 2 giugno artisti emergenti si esibiranno tra via Garibaldi e le piazze Cattedrale e Falcone e Borsellino.

Grazie, Georgia, per averci raccontato questa edizione del BaRock Festival. Siamo sicuri che sarà un grande successo!

Grazie a voi! Vi aspettiamo numerosi a Piazza Armerina per vivere insieme questa straordinaria esperienza.

