A Valguarnera ieri scoperta una targa in memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Intervista al sindaco Draià

A Valguarnera ieri è stata scoperta una targa in memoria dei giudici Falcone e Borsellino. Oggi, anniversario della strage di Capaci, in cui perse la vita Giovanni Falcone, al sindaco di Valguarnera, Francesca Draià, abbiamo chiesto di parlarci dell’iniziativa legata alla nostra memoria collettiva.

Buongiorno, Sindaco Draià. Ieri, 22 maggio 2024, la città di Valguarnera ha vissuto un momento significativo durante la celebrazione della Giornata della Legalità. Ci può raccontare come è nata l’iniziativa di intitolare una targa ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino?

Buongiorno. Tutto è iniziato il 24 novembre 2016 con l’intitolazione della ex Villa Vecchia in Villa “Falcone -Borsellino”. Da quel momento, il nostro impegno nel mantenere vivo il ricordo di questi grandi uomini è diventato una missione per la nostra comunità. La scopertura della targa monumentale è il culmine di un percorso di riflessione e di educazione alla legalità che coinvolge l’intera città.

La cerimonia odierna ha visto una partecipazione significativa di autorità e cittadini. Può parlarci delle persone e delle istituzioni coinvolte?

Certamente. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili e militari, tra cui Sua Eccellenza il Prefetto, il Questore di Enna, il Colonnello della Guardia di Finanza e i Commissari delle forze armate della Provincia. Abbiamo avuto anche la preziosa testimonianza del Presidente dell’associazione Antiracket di Leonforte, Gaetano Debole, e la presenza del Coordinatore della Federazione Italiana Antiracket, Paolo Terranova. La loro partecipazione ha dato un significato ancora più profondo alla giornata.

Durante la cerimonia, gli studenti hanno avuto un ruolo centrale. Qual è stato il loro contributo?

Gli studenti dell’Istituto professionale per i Servizi Commerciali “G. Magno” e dell’I.C. Mazzini hanno offerto delle meravigliose performance, leggendo pensieri e riflessioni nate da un percorso educativo svolto in classe. Le loro parole, cariche di emozione e speranza, hanno ricordato a tutti noi l’importanza di combattere l’indifferenza e di impegnarsi attivamente per la legalità. Sono molto orgogliosa di loro.

Ci sono altre persone o gruppi che desidera ringraziare?

Un grazie sincero va anche alle Dirigenti Scolastiche delle scuole coinvolte, ai docenti presenti e a tutti i cittadini che hanno partecipato. Un ringraziamento particolare va ai miei Assessori, al Presidente del Consiglio e ai Consiglieri Comunali. Senza il loro supporto, questa giornata non avrebbe avuto lo stesso significato.

La targa scoperta oggi porta una citazione di Giovanni Falcone. Qual è il messaggio che desidera trasmettere alla comunità attraverso questa citazione?

La targa riporta le parole di Giovanni Falcone: “Gli uomini passano, le idee restano e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.” Queste parole incarnano lo spirito di Falcone e Borsellino. Il loro sacrificio deve essere un faro per tutti noi, affinché la legalità diventi una pratica condivisa e quotidiana. Speriamo che il messaggio di oggi possa continuare a risuonare nelle nostre vite quotidiane, ispirandoci a guardare al futuro con fiducia, sostenuti dal loro esempio di coraggio e dedizione.

Grazie, Sindaco Draià, per aver condiviso con noi questi pensieri e per il suo impegno continuo per la legalità.

Grazie a voi per l’opportunità di parlare di questa importante iniziativa.