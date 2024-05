Lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti la via Mazzini a Piazza Armerina. Aggiudicata la gara.

Procedura di aggiudicazione

Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ha annunciato l’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti via Mazzini a Piazza Armerina. Il progetto rientra nell’Accordo di Programma VI Atto Integrativo. La procedura di gara è stata condotta in conformità con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lettera f) dell’allegato I.1 del D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, mediante procedura aperta, e l’appalto è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del Codice degli appalti.

Importi e dettagli dell’appalto

L’importo totale dei lavori a base di gara era di € 1.432.944,02, con un importo soggetto a ribasso d’asta di € 1.135.311,38. I costi della manodopera non soggetti a ribasso ammontavano a € 216.960,99, mentre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso erano pari a € 80.671,65. L’aggiudicazione è avvenuta con un ribasso economico del 31,5889%, per un importo complessivo di € 1.074.311,64, di cui € 776.679,00 per i lavori al netto dell’IVA, € 216.960,99 relativi al costo della manodopera e € 80.671,65 per gli oneri della sicurezza.

Partecipanti e aggiudicatario

Alla gara hanno partecipato 191 operatori economici. L’impresa aggiudicataria è la Cruschina Costruzioni S.R.L., con sede legale a Mussomeli (CL). L’offerta vincente ha presentato un ribasso del 31,5889%. I dettagli e il decreto di aggiudicazione sono stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito ufficiale del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana.

L’opera

I lavori di messa in sicurezza e consolidamento dei versanti sottostanti via Mazzini a Piazza Armerina consistono in una serie di interventi strutturali volti a mitigare il rischio idrogeologico nella zona. L’obiettivo principale è prevenire frane e smottamenti che potrebbero compromettere la stabilità della strada e delle aree adiacenti. Gli interventi includono: