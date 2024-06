Bilancio europee: le dichiarazioni del Sindaco di Valguarnera Francesca Draià

La sindaca di Valguarnera, Francesca Draià, ha rilasciato una lunga dichiarazione sui risultati delle elezioni europee. In un tono deciso, Draià ha affermato di non appartenere a nessun partito politico, dichiarando: “L’unico partito a cui devo dare conto è quello della mia Comunità.” Il primo cittadino ha enfatizzato l’importanza di sostenere chi investe nel territorio, citando esempi come la sagra dello zafferano e la promozione delle scuole locali. “Noi sosteniamo chi può e vuole investire nei nostri territori in infrastrutture, promozione del territorio e crescita,” ha dichiarato.

Il sindaco di Valguarnera ha lodato la Lega e il suo impegno per il sud, criticando la politica di sinistra del passato che, secondo lei, non ha prodotto risultati concreti. Ha inoltre sottolineato che la capacità di un politico non si misura dall’appartenenza partitica ma dall’intelligenza e lungimiranza. Rivendicando il forte legame con la sua comunità, Draià ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto, sottolineando come questo si sia tradotto nel successo del candidato sostenuto alle elezioni europee. “I cittadini che dimostrano apprezzamento e forte sostegno alla mia persona, hanno per l’ennesima volta dimostrato quanta fiducia e stima riversano nei miei confronti e nella squadra,” ha detto.

Ho atteso qualche giorno prima di rilasciare delle dichiarazioni in merito al risultato delle elezioni europee. Diversi sono stati i comunicati che sono circolati ma uno in particolare mi ha fatto sorridere più di tutti, quello dove utilizzano la canzone di Vasco Rossi Vita Spericolata. Fortunatamente non amo la vita spericolata ma preferisco, rimanendo in tema di canzoni, Vado al Massimo. Visto anche il risultato. Devo preliminarmente ricordare a tutti che non ho mai avuto tessere di partito ed oggi l’unico partito a cui devo dare conto è quello della mia Comunità.

Diversa è la questione di decidere chi sostenere anche in considerazione dei reali riscontri oggettivi avuti a beneficio del nostro territorio perché noi sosteniamo chi può e vuole investire nei nostri territori in infrastrutture, promozione del territorio e crescita (vedi sagra dello zafferano, corpus domini, scuole ). Sulla Lega ho letto e sentito di tutto, ma devo ribadire che oggi più che mai la politica è fondata sulle persone che credono nel ruolo che rivestono e investono sul nostro territorio che necessita di forti investimenti e soprattutto di sostegno economico e socio-politico.



La capacità che caratterizza un politico non è certo l’appartenenza ad un partito rispetto ad un altro quanto piuttosto l’intelligenza di vedere oltre le bandiere ed essere lungimiranti e vicini alla gente.

L’incapace rimane incapace dentro qualunque partito politico. Ciò a dimostrazione che prima di questa amministrazione la politica per lo più di sinistra ha prodotto il nulla.

Continuare a scandalizzarci della Lega di Salvini o del Sindaco Draià che sostiene un illustre candidato che vuole sostenere gli investimenti nelle infrastrutture al sud, la tutela della nostra agricoltura e dell’artigianato è uguale a nasconderci dietro ad un dito. Di certo vediamo candidati che nel giro di pochi mesi hanno cambiato casacca e partito per pura convenienza e al solo fine di mantenere una poltrona o una posizione di privilegio.

Ribadisco quindi la mia non appartenenza a nessun partito politico ma rivendico fortemente la mia appartenenza alla mia Comunità alla quale rispondo per la correttezza che mi appartiene e per il dovere morale dell’impegno civico che mi è stato concesso per ben due volte dalla mia Comunità.

I cittadini che dimostrano apprezzamento e forte sostegno alla mia persona, hanno per l’ennesima volta dimostrato quanta fiducia e stima riversano nei miei confronti e nella squadra tanto da sostenere, con orgoglio, le nostre scelte e consentire al partito, o meglio all’uomo-candidato del partito che abbiamo sostenuto, di essere il primo partito a Valguarnera in questa tornata elettorale europea.

Ho letto che qualcuno ha provato vergogna, altri non hanno capito come sia stato possibile tale risultato, ma la verità è scritta nei numeri, in quelle preferenze di coloro che hanno deciso di rinnovare la fiducia e di quelle azioni concrete messe in atto da chi ci governa alla Regione con competenza, determinazione e vicinanza.

L’On. Stancanelli, eccellente politico e professionista, certamente saprà rappresentarci e portare avanti battaglie importanti per la nostra Sicilia per dare slancio economico e infrastrutturale al nostro territorio.

In caso contrario non potrà più contare sulla scrivente. Il risultato ha confermato la nostra crescita e la crescita della grande comunità dell’onorevole Luca Sammartino che in questo ultimo anno è stato molto vicino alla nostra comunità.

Francesca Draià

Sindaco di Valguarnera