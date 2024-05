Maltempo in arrivo: temporali e calo delle temperature a Piazza Armerina

Attualmente, le temperature stanno registrando valori medi intorno ai 23°C. Tuttavia, le condizioni meteorologiche stanno per subire un significativo cambiamento. Nel corso delle prossime ore, infatti, è previsto l’arrivo di una goccia depressionaria posizionata tra la Sardegna e la Sicilia. Questo fenomeno porterà a un aumento della copertura nuvolosa, con precipitazioni e la possibilità di temporali localizzati, talvolta anche di forte intensità. Le temperature, in conseguenza, subiranno una diminuzione.

Previsioni a Breve Termine

I centri di calcolo meteorologici anticipano una fase di instabilità che perdurerà fino a venerdì 10 maggio. Durante questo periodo, l’instabilità atmosferica sarà predominante, con rischio di ulteriori precipitazioni e abbassamento delle temperature rispetto alle medie stagionali.

Prospettive per la Seconda Metà del Mese

Guardando oltre, si prospetta un cambiamento sostanziale a partire dalla metà del mese. Gli esperti prevedono la prima ondata di caldo stagionale, con temperature che potrebbero superare i 30°C. Questo rappresenta un netto contrasto con le condizioni attuali e segna l’ingresso in una fase più tipicamente estiva.

Rimane fondamentale seguire gli aggiornamenti futuri per avere conferme sulle previsioni e per prepararsi adeguatamente a eventuali variazioni climatiche impreviste.

David Cartarrasa per StartNews