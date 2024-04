ASP Enna. Elogio per l’assistenza ricevuta all’Umberto I

Il sig. A. C., residente a Enna, invia alla Direzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale e all’Assessorato della Salute l’elogio, corredato della foto scattata ad alcuni dei medici che lo hanno assistito, per l’assistenza ricevuta presso l’Ospedale Umberto I di Enna:

“Con la presente, mi complimento per l’eccellenza che ho trovato presso l’Ospedale Umberto I. Inizio con il personale del Pronto Soccorso che, in seguito all’improvvisa patologia, si è adoperato con prontezza. Dopo la visita del chirurgo reperibile, mi hanno trasferito al reparto di Chirurgia, completamente rivoluzionato, diretto dal dott. Centonze con una squadra a dire poco eccellente e con un servizio, a partire dalla caposala a tutto il personale infermieristico, molto professionale.

Inoltre, ho fatto fisioterapia presso il servizio diretto dal prof. Francesco Pegreffi, con lo staff di medici veri professionisti e il personale sanitario e infermieristico puntuale e accogliente. Mi sono sentito ‘coccolato’. Grazie a tutti.”