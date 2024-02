ASP Enna. Aumento Specialistica Ambulatoriale

Il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dott. Mario Zappia, ha emanato una delibera urgente per la pubblicazione degli incarichi disponibili nella Specialistica Ambulatoriale.

La valutazione delle disponibilità è stata condotta dall’Unità Operativa Complessa Cure Primarie, sotto la direzione del dott. Francesco La Tona, in conformità all’Accordo Nazionale di Lavoro 2020, nella parte che regola i rapporti con i Medici Specialisti Ambulatoriali.

Le branche coinvolte, in cui sono state riscontrate disponibilità per assegnare incarichi, includono Angiologia, Cardiologia, Geriatria, Oculistica, Ortopedia e Pneumologia.

I dettagli degli incarichi disponibili sono consultabili sul sito web dell’azienda: www.aspenna.it, nella sezione Cure Primarie – Specialistica Ambulatoriale Interna.

Per ulteriori informazioni e per presentare la propria candidatura, si prega di fare riferimento alle modalità indicate sul sito web.

Il Commissario Straordinario esprime apprezzamento per la tempestività e la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel potenziamento della rete degli Specialisti Ambulatoriali.