IL presidente del consiglio comunale di Valguarnera risponde alle accuse di parzialità

Il Presidente del Consiglio comunale di Valguarnera, Geom. Enrico Scozzarella, ha recentemente risposto alle accuse mosse dal Consigliere della DC, Filippa Greco. In un comunicato stampa Scozzarella sottolinea la sua dedizione al principio di trasparenza e correttezza istituzionale, ribadendo la sua totale aderenza alle responsabilità e funzioni del suo ruolo.

Il cuore della questione riguarda la richiesta di convocazione di una commissione speciale di indagine, proposta da Greco. Scozzarella, con un tono di sorpresa, evidenzia come Greco, nonostante la sua esperienza politica, sembri non comprendere appieno i ruoli e le funzioni del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio comunale. Il Presidente chiarisce che qualsiasi azione del Vicepresidente, come la convocazione e la presidenza di una commissione, necessita di legittimazione da parte sua, in ossequio allo Statuto comunale e alle normative vigenti.

Il punto focale della risposta di Scozzarella è la difesa della sua imparzialità e trasparenza. Rifiuta le accuse di essere un Presidente parziale, sottolineando che se l’imparzialità significa conformarsi ai dettami personali del Consigliere Greco, allora vi è una chiara confusione sulle procedure normative e sul concetto di imparzialità. Scozzarella invita Greco a fornire prove documentali a sostegno delle sue dichiarazioni, sottolineando la sua apertura e disponibilità a mostrare prove della sua trasparenza e correttezza.

Enrico Scozzarella ribadisce la sua ferma intenzione di continuare a operare con massima trasparenza, pur rispondendo alle accuse che ritiene ingiuste e inopportune. Sottolinea la sua dedizione al ruolo e al giuramento prestato, affermando con fierezza la sua posizione e la sua integrità nel gestire le responsabilità del suo ufficio.

Questo il testo integrale del comunicato stampa.

Presa visione della nota PeC ricevuta dal consigliere della DC Filippa Greco e altresì delle sue dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, in riferimento alla richiesta si sollecito per procedere alla convocazione della commissione speciale di indagine; non posso sottrarmi dal replicare, per dignità, trasparenza e correttezza istituzionale. In qualità di Presidente del Consiglio comunale di Valguarnera, giova ricordare al Consigliere F.Greco, che ad oggi noi ho mai esitato a dar seguito a tutto ciò che rientra nella mia sfera di competenza e tutto è stato svolto dallo scrivente nel pieno principio di trasparenza oltre che in ossequio al principio di buon andamento della cosa pubblica. Il Consigliere Greco, mi lascia stupito dal fatto che nonostante i suoi precedenti trascorsi politici, dapprima come Assessore, poi come Consigliere e tutt’ oggi come Consigliere e Vicepresidente del Consiglio comunale, ad oggi non sia riuscita a comprendere in maniera totalmente completa, le funzioni e i ruoli spettanti rispettivamente al Presidente del Consiglio e al Vicepresidente del Consiglio, dimenticando e tralasciando il fatto che il Vicepresidente per Convocare una commissione e per presiedere la stessa, deve ricevere legittimazione dal Presidente in ossequio allo Statuto comunale, al Regolamento e a tutta la normativa che regolamenta tali rapporti e funzioni. Inoltre, prendo atto del fatto di essere tacciato repentinamente di essere un Presidente PARZIALE e quindi, di non essere Super partes, ma ricordo al citato Consigliere che se Lei per IMPARZIALITÀ, intende che il Presidente del Consiglio deve uniformarsi ai dettami esclusivi AD PERSONAM del Consigliere Greco, forse ha le idee un po’ confuse sulle procedure normative che caratterizzano i rispettivi ruoli tra Presidente e Vicepresidente e sul concetto di imparzialità e trasparenza. Per tali ragioni sopra esposte, se il Vicepresidente Greco ritiene che io sia un soggetto PARZIALE, esibisca prove documentali a fondamento delle sue dichiarazioni. Non ha nessuna difficoltà a esibire prove a tutela e a fondamento delle mie dichiarazioni a tutela del ruolo che espleto, della mia trasparenza, imparzialità e correttezza, in onore del giuramento prestato in aula il giorno del mio primo insediamento. La mia disponibilità è sempre rivolta a tutti e tale continuerà ad essere nella massima trasparenza, ma non posso esimermi da una replica alle accuse ricevute che reputo ingiuste e inopportune, non posso permettere che si proietti una rappresentazione della realtà e un’ immagine distorta di questa Presidenza che rappresento con fierezza