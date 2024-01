Sagre e feste in Sicilia nel prossimo weekend del 27/28 gennaio

Feste Medievali a Monforte San Giorgio (ME): Il 28 gennaio 2024 si svolgerà la celebrazione medievale e la sfilata storica a Monforte San Giorgio. Organizzata dall’Associazione Katàbba, questa festa si concentra sulla rievocazione storica dell’assedio del castello di Munt da Furt da parte del Gran Conte Ruggero e la liberazione delle Terre di Mon da Furt dai Saracini. L’evento include una tamburinata chiamata Katàbba, che narra l’evento della liberazione, partendo dall’avvistamento dei cavalieri fino alla festa dopo la liberazione. La festa si svolge in prossimità della festa di Sant’Agata e offre uno scorcio unico della storia locale, raccontata a memoria d’uomo per quasi mille anni.