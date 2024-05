Il Tre di Maggio a Piazza Armerina: celebrazioni e devozione. Il programma della giornata

Piazza Armerina, una perla incastonata nel cuore della Sicilia, si appresta a celebrare con grande fervore la festa patronale in onore di Maria SS. delle Vittorie il prossimo 3 maggio 2024. Un evento che, oltre alla sua significativa connotazione religiosa, si propone come un momento di condivisione comunitaria e di rinnovo della tradizione locale.

Alba di preghiera e commemorazione

La giornata avrà inizio alle ore 08:00 con lo sparo di bombe, un richiamo per la comunità che si raccoglie in preghiera e festa. La tradizionale processione vedrà il ritorno della sacra immagine di Maria SS. delle Vittorie al santuario in Piazza Vecchia, un momento di profonda spiritualità che si rinnova ogni anno alle 09:30.

Sport e Tradizione si Incontrano

Alle 15:30, i festeggiamenti prendono una piega moderna con la prima edizione della “Giostra del Ritrovamento” presso il Campo Sportivo S. Ippolito, un evento curato dall’A.S.D.E.A. che promette di unire l’emozione dello sport alla tradizione festiva.

Sicilia in Festa: cultura e lntrattenimento

La serata sarà impreziosita da “Sicilia in Festa”, un evento di musica e intrattenimento che avrà luogo in Piazza Falcone e Borsellino a partire dalle 20:30. Conducono la serata Diego Caltabiano e Valeria Di Mauro, mentre la premiazione della Giostra del Ritrovamento aggiungerà un tocco di competitività alla festività.

Conclusione con spettacolo pirotecnico

Il gran finale sarà affidato allo spettacolo pirotecnico presso il Campo Sportivo S. Ippolito alle 23:00. Un cielo illuminato di luci e colori si farà eco della gioia e della devozione di un intero popolo che, nel rispetto delle proprie radici, si proietta verso il futuro con speranza e rinnovato spirito comunitario.

Piazza Armerina dimostra così come le festività patronali possano essere un’occasione per rafforzare l’identità culturale e la coesione sociale, celebrando non solo la fede ma anche l’arte, lo sport e la cultura in un sincretismo che è espressione autentica della Sicilia.