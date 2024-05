La passione per la Vespa celebrata a Piazza Armerina: raduno turistico regionale il 19 maggio

Il Vespa Club Piazza Armerina ha il piacere di annunciare il prossimo Raduno Turistico Regionale Sicilia, un appuntamento imperdibile per gli appassionati del celebre scooter italiano. Questa manifestazione, che si svolgerà nella storica città di Piazza Armerina, promette di attrarre oltre quattrocento partecipanti, pronti a esplorare le meraviglie culturali e artistiche del luogo.

Dettagli e programma dell’evento

La giornata avrà inizio alle ore 9.00 in Piazza Falcone Borsellino, dove avverrà la registrazione dei partecipanti e la consegna dei gadget. Dopo il saluto inaugurale del Sindaco Avv. Nino Cammarata, i partecipanti prenderanno parte a un tour guidato alla scoperta di alcuni dei più emblematici luoghi della città, tra cui la Basilica Cattedrale, il Museo Palazzo Trigona, il Castello Aragonese, la rinomata Pinacoteca e il suggestivo Teatro Garibaldi, da poco entrato a far parte del Patrimonio Culturale Nazionale

Un pranzo in compagnia per concludere

Dopo un’intensa mattinata di esplorazione culturale, i partecipanti si riuniranno per un conviviale pranzo presso il Parco Hotel Paradiso, situato nella contrada Sant’Andrea. Questo momento di aggregazione sarà un’ulteriore occasione per condividere la passione per le Vespe e per godere dell’ospitalità locale.

Il Vespa Club di Piazza Armerina invita tutti gli interessati a non perdere l’opportunità di partecipare a questo straordinario evento che unisce l’amore per le Vespe alla scoperta delle bellezze siciliane. Per ulteriori informazioni e per procedere con la registrazione, è possibile contattare il Vice Presidente Salvatore Altabella al numero 3283616870 o il Segretario Aldo Murella al 3887555407.

Questo raduno non è solo un’occasione per ammirare le storiche Vespe, ma anche per esplorare e apprezzare il patrimonio culturale di Piazza Armerina, rendendo omaggio alla storia e alla tradizione siciliana in un ambiente di festa e amicizia.