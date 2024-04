Un impulso verso il futuro: il Comune di Valguarnera Caropepe e il sostegno ai territori marginali

Una boccata d’ossigeno per le aree meno fortunate, tra innovazione e tradizione

La Giunta Comunale del comune di Valguarnera, presieduta dalla sindaca Dott.ssa Francesca Draià, ha approvato una atto che rappresenta non solo un’azione amministrativa, ma un vero e proprio manifesto di speranza per il futuro di queste terre. La delibera n. 32 del 28 marzo 2024 ha come oggetto l’assegnazione di un contributo significativo, grazie al “Fondo di Sostegno ai Comuni Marginali” stabilito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021. Questo fondo, ammontante complessivamente a 180 milioni di euro e destinato a 1.187 comuni italiani, mira a rivitalizzare aree flagellate dallo spopolamento, migliorando l’offerta di servizi e favorendo lo sviluppo economico e la coesione sociale.

Strategie di intervento e visione d’insieme

Il contributo assegnato a Valguarnera Caropepe, pari a € 357.771,21, verrà investito in interventi mirati all’adeguamento di immobili comunali, alla concessione di contributi per l’avvio di attività economiche e al sostegno di chi sceglie di trasferire nel comune ennese la propria residenza. Un piano d’azione che abbraccia varie sfaccettature della vita sociale ed economica, con l’obiettivo di rendere il comune un luogo più attrattivo e vivibile.

Il ruolo chiave del Responsabile Unico del Procedimento

La delibera n. 32 non è solo un documento amministrativo, ma il simbolo di un impegno concreto verso il rilancio delle aree meno fortunate del nostro paese. Valguarnera Caropepe si fa portavoce di una visione che guarda al futuro senza dimenticare le radici e le tradizioni del passato, in un equilibrio dinamico tra innovazione e conservazione. Un esempio virtuoso di come, anche dalle piccole realtà locali, possano scaturire iniziative capaci di influenzare positivamente il tessuto socio-economico di intere comunità.