Valguarnera aderisce alla giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

Il 2 aprile rappresenta un momento significativo per la sensibilizzazione e la comprensione dell’autismo a livello globale. Instituita nel 2007 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo mira a portare all’attenzione dell’opinione pubblica le sfide quotidiane affrontate dalle famiglie e dai soggetti affetti da questa disabilità.

La campagna “Light it up blue”

Un elemento centrale delle celebrazioni è la campagna “Light it up blue”, promossa dall’organizzazione Autism Speaks. Questa iniziativa invita le città di tutto il mondo a illuminare di blu i loro edifici più rappresentativi. La scelta del blu, colore enigmatico che evoca sensazioni di sicurezza e il bisogno di conoscenza, è emblematica dell’intento di accrescere la consapevolezza su questa tematica.

Azione locale per una causa globale

Nell’ambito di queste celebrazioni globali, l’Amministrazione comunale di Valguarnera ha scelto di partecipare attivamente. L’Assessore ai servizi sociali, Sara Pecora, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Per questa ragione anche la nostra Amministrazione comunale ha voluto aderire a questa iniziativa illuminando di blu la lapide commemorativa di ‘Francesco Lanza’ affissa al Palazzo Municipale per la settimana del 31 marzo al 6 aprile 2024”. Questo gesto simbolico sottolinea l’impegno della comunità locale nei confronti delle problematiche legate ai disturbi dello spettro autistico e il desiderio di promuovere una maggiore consapevolezza e comprensione.

Attraverso queste azioni, Valguarnera si unisce alla comunità internazionale nel riconoscere l’importanza dei diritti e del benessere delle persone nello spettro autistico. La partecipazione a iniziative come “Light it up blue” riflette l’importanza di un impegno condiviso per la sensibilizzazione e il supporto verso chi vive quotidianamente le sfide dell’autismo.