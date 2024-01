Sicilia -Verrà posticipata al 29 febbraio la scadenza del bollo auto

Per i possessori di veicoli in Sicilia, c’è una notizia importante: la scadenza per il pagamento del bollo auto è stata posticipata. Inizialmente fissata per il 31 gennaio 2024, la nuova deadline è ora il 29 febbraio 2024. Questa estensione, che sta per essere formalizzata tramite un decreto, darà ai siciliani l’opportunità di beneficiare delle agevolazioni fiscali introdotte dalla normativa “Straccia bollo” e da altre riduzioni promosse dal governo regionale.

Tra le agevolazioni più significative, spicca uno sconto del 10% per coloro che sceglieranno la domiciliazione bancaria per il pagamento. Un ulteriore sconto del 10% è previsto per i contribuenti in regola con i pagamenti precedenti. Queste nuove misure necessitano di un adeguamento gestionale che sta attualmente procedendo grazie alla collaborazione tra il dipartimento Finanze, l’Automobile Club d’Italia (ACI) e il sistema bancario.

L’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone, ha sottolineato l’importanza di questa proroga per la comunità siciliana. La decisione non solo aiuta a gestire meglio i pagamenti, ma offre anche un’opportunità concreta di risparmio per i cittadini. Al tavolo tecnico che ha discusso di questa estensione, hanno partecipato il dirigente generale della Fiscalità automobilistica dell’ACI, Salvatore Moretto, e il direttore del dipartimento regionale Finanze, Silvio Cuffaro, testimoniando la collaborazione interistituzionale per facilitare i contribuenti.

Questa iniziativa, che rappresenta un significativo passo avanti nella gestione delle tasse automobilistiche, si inserisce in un contesto più ampio di semplificazione e digitalizzazione dei servizi fiscali, mirato a rendere più efficiente e meno oneroso il rapporto tra cittadini e amministrazione fiscale.