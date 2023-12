I Carabinieri di Enna eseguono sequestro milionario contro la mafia

I Carabinieri del Comando Provinciale di Enna, in un’operazione cruciale, hanno recentemente eseguito un provvedimento di sequestro di beni di notevole valore. Questo intervento, che ha colpito Giuseppe Pecorino, noto per la sua condanna per associazione mafiosa, rappresenta un significativo colpo alle attività illecite di Cosa Nostra nella zona. La Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta ha richiesto il sequestro, eseguito dal Tribunale di Caltanissetta, in seguito a un’indagine patrimoniale approfondita. L’operazione, denominata “Fiume Vecchio”, aveva già visto l’arresto di Pecorino nel 2011, assieme a numerosi altri esponenti mafiosi.

Le indagini hanno rivelato la pericolosità sociale di Pecorino, attivo in Cosa Nostra fin dagli anni ’80 e associato a figure chiave come Giuseppe Madonia e il defunto Luigi Ilardo. Pecorino è stato identificato come responsabile di attività estorsive nelle aree di Dittaino, Catenanuova e Leonforte, grazie alle testimonianze di collaboratori di giustizia e alle indagini tecniche dei Carabinieri di Enna. Queste indagini hanno portato alla sua condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. Inoltre, gli accertamenti patrimoniali hanno messo in luce una sproporzione tra il patrimonio di Pecorino e i suoi redditi dimostrabili, suggerendo l’origine illecita di tale ricchezza.

Il provvedimento ablatorio ha riguardato beni per un valore stimato di circa un milione di euro, tra cui un’azienda agricola, immobili nel Comune di Agira, un appartamento a Catania, tre veicoli, quote di altri immobili e un conto corrente bancario. Questo sequestro rappresenta un passo importante nella lotta alla criminalità organizzata e nell’indebolimento delle risorse finanziarie di Cosa Nostra.

