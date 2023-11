Viaggio al centro della nostra galassia

L’immagine più recente catturata dal Telescopio Spaziale James Webb della NASA mostra una parte del denso centro della nostra galassia con un dettaglio senza precedenti, rivelando caratteristiche mai viste prima dagli astronomi e che restano ancora da spiegare. La regione di formazione stellare, denominata Sagittarius C (Sgr C), si trova a circa 300 anni luce dal buco nero supermassiccio centrale della Via Lattea, Sagittarius A

L’immagine include un gruppo di protostelle, stelle ancora in formazione e in aumento di massa, che producono flussi luminosi simili a un falò in mezzo a una nuvola oscura all’infrarosso. Al centro di questo giovane ammasso si trova una protostella massiccia già conosciuta, oltre 30 volte la massa del nostro Sole. La nuvola da cui emergono le protostelle è così densa che la luce delle stelle dietro di essa non riesce a raggiungere Webb, rendendo l’immagine apparentemente meno affollata, sebbene sia una delle aree più densamente popolate dell’immagine.

L’NIRCam (Near-Infrared Camera) di Webb ha anche catturato un’emissione su larga scala da idrogeno ionizzato che circonda la parte inferiore della nuvola oscura, mostrata di colore ciano nell’immagine. Questo fenomeno è tipicamente il risultato di fotoni energetici emessi da giovani stelle massicce, ma l’ampia estensione della regione visualizzata da Webb è sorprendente e merita ulteriori indagini.

Il centro galattico è un luogo affollato e tumultuoso, caratterizzato da nuvole gassose turbolente e magnetizzate che formano stelle, le quali poi influenzano il gas circostante con i loro venti in uscita, getti e radiazioni. Webb ha fornito una grande quantità di dati su questo ambiente estremo, offrendo agli astronomi informazioni senza precedenti sulla formazione delle stelle e su come questo processo possa dipendere dall’ambiente cosmico, specialmente rispetto ad altre regioni della galassia.

Luigi Schiavo per StartNews

