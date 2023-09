Un weekend siciliano da non perdere: tra pistacchi, vino e cous cous

Ah, la Sicilia! Terra di sole, mare e, ovviamente, cibo delizioso. Ma se pensate che l’isola offra solo spiagge dorate e cannoli, preparatevi a cambiare idea. Il weekend del 16 e 17 settembre 2023 si preannuncia ricco di eventi che celebrano non solo le delizie gastronomiche locali, ma anche la cultura e la tradizione di questa regione affascinante.

Fastucafest: il paradiso del pistacchio a Raffadali

Immaginate un luogo dove il pistacchio è re. Ebbene, quel luogo esiste ed è Raffadali, in provincia di Agrigento. Qui, il Fastucafest celebra questo frutto secco in tutte le sue forme. Ma non è solo una questione di cibo: l’evento è anche un’occasione per scoprire la storia e i paesaggi mozzafiato della Valle dei Templi. E se siete appassionati di enogastronomia, preparatevi a laboratori tematici, degustazioni, wine tasting e showcooking. Un fine settimana da non perdere, insomma.

Festa della vendemmia a Piedimonte Etneo

Se il vino è la vostra passione, non potete mancare la Festa della vendemmia a Piedimonte Etneo, in provincia di Catania. Quest’anno, l’evento raggiunge la sua 25ª edizione e promette di trasformare il centro storico in un luogo magico. Oltre al vino, la festa sarà un’ode alle prelibatezze enogastronomiche della Sicilia.

Cous cous fest a San Vito Lo Capo

Per chi ama i sapori esotici, il Cous cous fest a San Vito Lo Capo è l’evento da segnare in calendario. Grandi chef offriranno le loro interpretazioni di questo piatto, che ha conquistato le tavole italiane. E non è tutto: il programma include anche musica e concerti gratuiti.

Un viaggio culinario senza confini

Il Cous cous fest non è solo un evento gastronomico; è un vero e proprio viaggio culinario che attraversa confini e culture. Ogni giorno, presso le Case del cous cous, potrete gustare oltre trenta ricette diverse, dalla versione locale a base di pesce a quelle più “esotiche” e internazionali. È l’occasione perfetta per scoprire quanto sia versatile questo piatto e come possa essere il punto di incontro di culture diverse.

Musica e divertimento: l’altra faccia della medaglia

Ma la Sicilia non è solo cibo e cultura; è anche musica e divertimento. E questi eventi ne sono la prova. Che siate al Fastucafest, alla Festa della vendemmia o al Cous cous fest, preparatevi a ballare e cantare, perché il programma è arricchito da concerti gratuiti che vi faranno vivere la Sicilia come mai prima d’ora.

Eliana Sofia Cavallaro per StartNews