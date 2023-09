Piazza Armerina, pulizia della città: diserbamento iniziato nelle contrade limitrofe

Continua in città l’iniziativa di pulizia e diserbamento promossa dall’amministrazione comunale. In questi giorni, l’attenzione è focalizzata sulla manutenzione delle strade interpoderali situate nelle aree limitrofe al centro urbano. L’assessore Epifanio Di Salvo conferma l’impegno dell’amministrazione: “Proseguiamo con determinazione nell’attuazione del nostro piano di diserbamento, rivolgendo in particolare la nostra attenzione alle zone che hanno visto un incremento significativo della popolazione residente negli ultimi anni.” “L’impegno per preservare l’ordine e la bellezza della città – continua l’assessore – rimane una delle nostre priorità. Invitiamo i cittadini, molti dei quali già collaborano attivamente, a contribuire costantemente al mantenimento di un ambiente pulito e ordinato.”