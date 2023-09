Il Presidente Mattarella e il suo omologo tedesco,Steinmeier, a Piazza Armerina

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il suo omologo tedesco, Frank-Walter Steinmeier, visiteranno Piazza Armerina il 21 settembre. L’evento avrà luogo presso la sede dell’Associazione Don Bosco 2000, in Largo San Giovanni, e proseguirà con un pranzo all’agriturismo Bannata. Questa visita segue quella pastorale di Papa Francesco nel 2018, consolidando l’importanza di Piazza Armerina come luogo di interesse per eminenti figure pubbliche.

L’evento promette di avere un impatto significativo, catapultando la Città dei Mosaici sotto i riflettori sia a livello nazionale che internazionale. Questa è un’ultriore opportunità per valorizzare un territorio che vanta un patrimonio culturale inestimabile, arricchito da un centro storico impreziosito da monumenti emblematici del barocco siciliano.