Le migliori app di fotoritocco con intelligenza artificiale del 2023

L’evoluzione della tecnologia ha portato a strumenti sempre più sofisticati nel campo dell’editing fotografico. Oggi, l’intelligenza artificiale (IA) sta rivoluzionando questo settore, rendendo il processo di modifica delle immagini più semplice e preciso. In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori app di fotoritocco che utilizzano l’IA per offrire funzionalità avanzate.

Photoshop Generative Fill è forse la funzione di editing basata su IA più potente disponibile oggi. Questa funzione, parte del pacchetto Adobe Photoshop, utilizza il modello Firefly di Adobe per rimuovere oggetti con precisione e aggiungere nuovi elementi alle immagini. È un passo avanti rispetto alla funzione Content-Aware Fill già esistente in Photoshop.

Luminar Neo è un’altra app che combina un’interfaccia intuitiva con potenti funzioni basate su IA. Offre funzionalità come Relight per illuminare soggetti più scuri, rimozione dello sfondo e bokeh per ritratti. L’app sta anche lavorando per aggiungere nuove funzioni generative, rendendola una forte concorrente di Photoshop.

Midjourney e DALL-E 2 sono generatori di IA che convertono il testo in immagini. Offrono funzioni di inpainting e outpainting per modificare le immagini esistenti. Questi servizi non hanno interfacce utente intuitive, quindi è consigliabile leggere le guide prima di iniziare.

Topaz Photo AI è un nuovo arrivato nel campo, ma ha già sviluppato una serie di strumenti basati su IA molto popolari nell’industria creativa. È ottimo per migliorare la qualità delle immagini, ridurre il rumore e affinare gli oggetti in movimento.

Fotor e Lensa sono app di fotoritocco gratuite per dispositivi mobili che offrono una gamma di funzioni basate su IA, da quelle basilari come la rimozione dello sfondo a quelle più divertenti come il cartoon-izer.

In conclusione, l’IA sta diventando un elemento fondamentale nel mondo dell’editing fotografico, offrendo strumenti avanzati che semplificano il processo e migliorano la qualità delle immagini. Con una varietà di opzioni disponibili, c’è qualcosa per tutti i livelli di competenza.

Ada Barbieri per StartNews

–