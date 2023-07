Al via il restyling nella caserma dei Carabinieri di Pergusa

La storica caserma dei Carabinieri di Pergusa che si affaccia sulla piazza della Bonifica, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Enna, si rifà il look. Questa mattina i tecnici dell’Ente hanno ufficialmente consegnato alla ditta Fratelli Destro di Tortorici i lavori di ristrutturazione aggiudicati per un importo di circa 163 mila euro. La ristrutturazione dell’immobile, il cui stile ricalca l’architettura tipica del periodo del Fascismo, al quale si deve la bonifica di tutta l’area lacustre, sarà completata così come da contratto entro 120 giorni. Il progetto – spiegano il direttore dei Lavori, l’architetto Paolo Vaccaro e il Rup, il geometra Filippo Fiammetta- riguarda il rifacimento della copertura, del prospetto che rispetterà lo stile, la sistemazione degli infissi e la rifunzionalizzazione degli impianti, idrici ed elettrici.

” E’ stato un preciso impegno che ho assunto e che stiamo portando avanti assieme all’ingegnere capo Giuseppe Grasso – ha commentato il commissario straordinario dell’Ente, Girolamo Di Fazio- sia con il Comandante dei Carabinieri che con i cittadini di Pergusa. Sistemare questo antico immobile non solo servirà ad abbellire la piazza, dalla quale si ammira il lago di Pergusa, ma anche a dare alloggi adeguati all’arma dei Carabinieri, che da sempre ha mantenuto un presidio nell’area. Annuncio che abbiamo accolto la proposta avanzata dal presidente dell’Ente Autodromo, Mario Sgrò, per la concessione dell’uso del piano terra che diventerà il museo dell’autodromo”. I tecnici sono a lavoro anche per la sistemazione della caserma di Regalbuto i cui lavori saranno consegnati a breve.