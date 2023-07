Giusy Ferreri in Concerto ad Agira

Giusy Ferreri si esibirà ad Agira venerdì 7 luglio in occasione della Notte della musica, con inizio alle ore 21. Questo concerto estivo, ospitato dalla meravigliosa location di Piazza Eventi, è parte di una tradizione che ha visto Agira accogliere grandi artisti del panorama nazionale. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato in collaborazione con il Sicilia Outlet Village, offrendo l’opportunità di una giornata di shopping prima del concerto. L’apertura del concerto vedrà l’esibizione delle violiniste Grazia e Giuliana Grippaldi, mentre la chiusura sarà animata da un dj set di Cardillo e Liberto. Inoltre, l’estate promette di essere ricca di eventi, con un cartellone variegato e pieno di sorprese. La supervisione logistica sarà a cura del Circolo Legambiente “Filippo Salimeni” Agira, garantendo un evento sicuro e ben organizzato. Questo concerto è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della musica.