Astronomia – Il cielo di luglio: pianeti e costellazioni da ammirare

Luglio è un mese ricco di spettacoli astronomici, sia per gli appassionati che per i semplici curiosi. Il cielo notturno offre infatti la possibilità di osservare diverse costellazioni, pianeti e fenomeni celesti, tra cui la splendida Via Lattea, il Triangolo Estivo e la Luna in tutte le sue fasi.

La Terra all’afelio

Il giorno 6 luglio, alle ore 01:00 (in ora legale), la Terra si troverà all’afelio, ovvero nel punto più lontano dal Sole durante l’arco dell’anno, pari a circa 152 milioni di Km. Infatti, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la Terra si trova più lontana dal Sole proprio durante i mesi caldi. Non è infatti la vicinanza al Sole che genera il clima estivo caldo e temperato, bensì l’angolo di incidenza dei raggi solari.

Il Sole e la Luna

Il Sole si trova nella costellazione dei Gemelli fino al giorno 21, quando passa nella costellazione del Cancro. La durata del giorno diminuisce di circa 45 minuti dall’inizio del mese.

La Luna invece attraversa tutte le sue fasi, da ultimo quarto a ultimo quarto, passando per la luna nuova e la luna piena. Il giorno 12 raggiunge l’apogeo (il punto più lontano dalla Terra), mentre il giorno 25 il perigeo (il punto più vicino).

I pianeti visibili

Fra i pianeti del sistema solare, possiamo osservare:

– Mercurio: visibile al mattino prima dell’alba, in direzione Est-Nord-Est. Il giorno 4 raggiunge la massima distanza angolare dal Sole.

– Venere: visibile al tramonto in direzione Ovest-Nord-Ovest. Si avvicina progressivamente a Marte, fino a raggiungere la congiunzione tra i giorni 12 e 13.

– Marte: visibile al tramonto in direzione Ovest-Nord-Ovest. Si trova nella costellazione del Cancro fino al giorno 10, quando passa nel Leone.

– Giove: visibile nella seconda parte della notte in direzione Sud-Est. Si trova nella costellazione dell’Acquario.

– Saturno: visibile nella seconda parte della notte in direzione Sud-Est. Si trova nella costellazione del Capricorno, non lontano da Giove.

– Urano: visibile ad Est dopo l’una di notte, nella costellazione dell’Ariete. Richiede un telescopio per essere individuato.

Le costellazioni da osservare

Il cielo di luglio è dominato dalla scia luminosa della Via Lattea, che attraversa il cielo da nord-est a sud, attraversata a sua volta da una banda scura longitudinale, la fenditura del Cigno; proprio nella costellazione del Cigno. ²

Fra le altre costellazioni da ammirare, possiamo citare:

– Il Triangolo Estivo: un asterismo formato dalle tre stelle più luminose delle costellazioni della Lira (Vega), del Cigno (Deneb) e dell’Aquila (Altair). Si trova immerso nella Via Lattea ed è facilmente individuabile.

– Ercole: una grande costellazione che contiene diversi ammassi globulari, tra cui il famoso M13, uno dei più belli e brillanti del cielo boreale. Si trova a nord-ovest del Triangolo Estivo ed è riconoscibile per la forma a farfalla o a chiave inglese.

– L’Ofiuco: una costellazione poco conosciuta ma molto interessante, poiché è l’unica che è attraversata dall’eclittica, la linea immaginaria che segue il percorso del Sole nel cielo. Per questo motivo, ospita talvolta i pianeti del sistema solare, come Saturno in questo periodo. Si trova a sud-ovest del Triangolo Estivo ed è raffigurata come un uomo che tiene un serpente.

Curiosità e consigli

Per osservare al meglio il cielo di luglio, vi consigliamo di scegliere un luogo buio e lontano dalle luci artificiali, possibilmente in campagna o in montagna. Se avete a disposizione un binocolo o un telescopio, potrete apprezzare meglio i dettagli dei pianeti e degli oggetti deep sky, come le nebulose e le galassie. In alternativa, potete usare una mappa stellare o un’applicazione per il cellulare che vi aiuti a identificare le costellazioni e i loro nomi.

Se siete interessati ad approfondire le vostre conoscenze astronomiche, potete consultare i siti web delle principali associazioni e istituzioni che si occupano di divulgazione scientifica, come l’Accademia delle Stelle ⁴, Passione Astronomia ², Astronomia.com ³, Astronomitaly ⁶ e EduINAF ¹. Troverete articoli, video, podcast, eventi e corsi dedicati al cielo e ai suoi misteri.

Buona osservazione!

