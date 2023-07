L’Intelligenza artificiale di Google foto: un nuovo livello di ricerca di immagini

Google Foto, uno dei servizi di archiviazione di foto più popolari al mondo, utilizza l’intelligenza artificiale (IA) per migliorare la ricerca e l’organizzazione delle tue foto. Questo articolo esplora come l’IA di Google Foto funziona e come sta cambiando il modo in cui interagiamo con le nostre immagini digitali. L’IA di Google Foto utilizza una tecnologia chiamata apprendimento automatico, un sottocampo dell’IA che consente ai computer di apprendere dai dati e di migliorare le loro prestazioni senza essere esplicitamente programmati. In particolare, Google Foto utilizza una forma di apprendimento automatico chiamata apprendimento profondo per analizzare e organizzare le tue foto.

Quando carichi una foto su Google Foto, l’apprendimento profondo analizza l’immagine e identifica vari elementi, come persone, luoghi, oggetti e attività. Questo processo è noto come riconoscimento di immagini e consente a Google Foto di organizzare automaticamente le tue foto in base a questi elementi. Ad esempio, se carichi una foto di un gatto, Google Foto riconoscerà l’immagine del gatto e la categorizzerà come “gatto”. In seguito, quando cercherai “gatto” in Google Foto, tutte le tue foto di gatti appariranno nei risultati della ricerca.

Inoltre, Google Foto utilizza l’IA per migliorare la ricerca di foto. Ad esempio, se cerchi “foto di me al mare”, Google Foto utilizzerà l’IA per analizzare tutte le tue foto, identificare quelle in cui appari tu e che sembrano essere state scattate al mare, e mostrare queste foto nei risultati della ricerca. Infine, Google Foto utilizza l’IA per creare automaticamente album, collage e video dalle tue foto. Ad esempio, se fai molte foto durante una vacanza, Google Foto può riconoscere queste foto come parte di un evento e creare automaticamente un album di vacanza.

L’intelligenza artificiale di Google Foto sta rivoluzionando il modo in cui cerchiamo e organizziamo le nostre foto. Grazie all’apprendimento automatico e al riconoscimento di immagini, possiamo trovare facilmente le foto che stiamo cercando e scoprire nuovi modi per rivivere i nostri ricordi.

Ada Barbieri per StartNews