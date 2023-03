Tragedia a Sciacca: bimba di 4 anni muore in ospedale per febbre alta, indagini in corso

Sciacca (Agrigento) è stata colpita da una tragedia: una bimba di soli 4 anni è morta in ospedale a causa di febbre alta. La piccola era stata ricoverata per il suo stato febbrile, ma purtroppo non è riuscita a superare la crisi. I genitori della vittima hanno denunciato la struttura ospedaliera e, in seguito a ciò, è stata avviata un’inchiesta per far luce sulle circostanze del decesso e per verificare eventuali responsabilità da parte del personale sanitario.