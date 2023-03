Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Sindrome di Down

Il 21 marzo è la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. Questa giornata viene celebrata ogni anno per aumentare la consapevolezza sui diritti delle persone con sindrome di Down e promuovere l’inclusione sociale e l’autodeterminazione.

La sindrome di Down è una condizione genetica causata da una copia extra del cromosoma 21. Le persone con sindrome di Down possono avere varie sfide in termini di sviluppo fisico e cognitivo, ma possono anche vivere vite piene e significative.

La Giornata Mondiale della Sindrome di Down è un’opportunità per sensibilizzare l’opinione pubblica e combattere la discriminazione contro le persone con questa condizione. Ciò include promuovere l’accesso all’istruzione, all’occupazione e all’assistenza sanitaria di qualità per le persone con sindrome di Down.

Inoltre, la Giornata Mondiale della Sindrome di Down celebra la diversità e l’inclusione, riconoscendo che ogni individuo è unico e prezioso. Questo giorno invita le persone a guardare oltre la sindrome di Down e ad apprezzare la ricchezza che la diversità umana porta alla nostra società.