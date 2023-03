Catania, denunciati 267 indebiti percettori di reddito di cittadinanza: indagini dei Carabinieri e dell’Inps

I carabinieri del comando provinciale di Catania hanno portato a termine un’attività investigativa che ha portato alla denuncia di 267 persone accusate di aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza tra il 2019 e il 2022. In collaborazione con la direzione provinciale dell’Inps, le indagini sono state avviate a seguito di segnalazioni di persone che avevano dichiarato di essere già beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola, ma che avevano continuato a percepire il reddito di cittadinanza.

Attraverso una complessa attività di analisi dei dati, i carabinieri sono riusciti a individuare altri escamotage utilizzati dai “furbetti” per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza. Tra questi, la dichiarazione di false residenze all’estero, il non dichiarare la presenza di altri redditi e la falsificazione dei documenti necessari per ottenere il beneficio.