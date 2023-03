Catania festeggia il ritorno in Serie C: la vittoria sul Canicattì sancisce la promozione

Il Catania è ufficialmente in Serie C, e a sancire la promozione dei rossazzurri è stata la vittoria contro il Canicattì. Il 19 marzo 2023 rappresenta un momento storico per il calcio catanese, con la squadra allenata da Giovanni Ferraro che si aggiudica il girone I di Serie D con ben sei giornate d’anticipo e un vantaggio di venti punti sul Locri. La città etnea festeggia già per le strade, in attesa di riabbracciare il calcio professionistico.

Una stagione da sogno in Serie D grazie a Ross Pelligra

La promozione rappresenta una grande soddisfazione sportiva per Catania, che torna a celebrare un successo dopo l’ultima promozione del 28 maggio 2006, quando la squadra siciliana tornò in Serie A dopo ventitré anni di assenza. La data odierna, 19 marzo 2023, segna il ritorno tra i professionisti dopo il doloroso fallimento subito il 22 dicembre 2021.

L’ingresso di Ross Pelligra ha ridestato l’entusiasmo nella piazza catanese, riportando il pubblico al Massimino e mettendo in piedi una squadra mai così vincente. Numerosi record infranti, felicità e gioia per la rinascita del calcio rossazzurro. Le strade di Catania sono già invase dai festeggiamenti, con la città che attendeva con ansia un momento simile.