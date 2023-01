Calcio a Enna, dopo nove anni tornano i corsi per allenatori

Dopo nove anni tornano i corsi abilitanti per allenatori. Organizzato dalla delegazione provinciale di Enna della Lega Nazionale Dilettanti di calcio, sta interessando quaranta aspiranti tecnici. Il corso, il primo del genere dal 2014 a oggi è stato inaugurato ufficialmente lunedì scorso, e i partecipanti potranno ottenere l’abilitazione per la “Licenza D”. Nell’Auditorium “Contoli–Di Dio”, messo a disposizione dal Comune di Calascibetta alla LND, i corsisti hanno avuto modo di incontrare il Presidente del Comitato Regionale LND Sicilia, Sandro Morgana, che ha sottolineato l’importanza del ruolo dell’allenatore e della formazione di questa figura centrale nel mondo del calcio.

Direttore del corso è il delegato provinciale di Enna Giuseppe Anzaldi, segretario Matteo La Paglia. Dopo il saluto dell’assessore allo sport del Comune di Calascibetta, Maria Rita Speciale, sono iniziate le prime lezioni di “Tecnica calcistica” a cura di Giuseppe Rigoli. Il Corso avrà la durata di sei settimane complessive e rappresenta un ulteriore, fondamentale, tassello per il rilancio dell’attività calcistica dell’intera Provincia di Enna.

Un evento importantissimo, considerato il ruolo fondamentale dello sport nazionale nel territorio provinciale, veicolo di promozione di corretti stili di vita, di una cultura improntata in una sana competizione nel rispetto dell’avversario, nonché straordinario deterrente contro le devianze giovanili. “Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale di Calascibetta per la grande disponibilità dimostrata nell’intera fase organizzativa del corso, il Circolo Tennis e la Pro Loco di Calascibetta per il graditissimo supporto”, afferma il presidente Anzaldi.