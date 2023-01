Catania, 28 Gennaio – L’associazione Eris organizza un seminario sulla formazione continua aziendale

L’associazione Eris, che da oltre trent’anni si occupa di formazione professionale, organizza un seminario sulla “Formazione Continua Aziendale” che si terrà a Catania sabato 28 gennaio. La partecipazione al convegno sarà valida ai fini della Formazione Continua Obbligatoria per i Commercialisti Iscritti all’Ordine e darà diritto a 4CFU.

La formazione continua è un processo essenziale per il successo professionale a lungo termine. Le competenze acquisite in un determinato momento possono diventare obsolete in pochi anni a causa dei rapidi cambiamenti nel mondo del lavoro. La formazione continua consente ai lavoratori di rimanere al passo con le ultime tendenze e tecnologie, aumentando la loro competitività sul mercato del lavoro. La formazione continua può assumere diverse forme, come corsi di formazione in aula, corsi online, workshop, webinar, mentoring, e-learning e tirocini. Può essere offerta dalle aziende, dalle organizzazioni professionali o dalle istituzioni educative.

La formazione continua non solo aiuta i lavoratori a mantenere le loro competenze attuali, ma può anche aiutarli a espandere le loro conoscenze e ad acquisire nuove abilità, aprendo così la strada a nuove opportunità di carriera. Inoltre, le aziende che investono in formazione continua per i loro dipendenti possono aumentare la produttività e la qualità del loro lavoro, migliorando così la loro competitività sul mercato

Questo il programma del convegno

9.00 – Registrazione partecipanti

9.15 – Apertura Convegno

Moderatore:

Dott. Tito Antonio Giuffrida

Commercialista

Vicepresidente dell’Ordine dei Commercialisti di Catania

9.30 – La Formazione Continua Aziendale eleva la qualità

e le competenze sia dei lavoratori che del business

Cettina Mazzamuto

Esperta in processi di comunicazione, gestione dei conflitti,

del benessere e della crescita personale e aziendale

10.00 – Controllo di Gestione e Contabilità Direzionale

per la Crescita Aziendale

Dott. Santi Bellamacina

Commercialista e revisore contabile

10.30 – Fondi Interprofessionali: FONARCOM

Presentazione Avvisi e Opportunità per le aziende

Dott. Andrea Cafà

Presidente Fondo Fonarcom

11.00 – Coffe Break

11.30 – Formazione 4.0

Dott. Giovanni Mottese

Commercialista

12.00 – Domande ed approfondimenti

13.00 – Chiusura Convegno

Ringraziamenti

Avv. Antonio Oliveri

Direttore generale Associazione Eris