Giovani e istruzione. Quando è meglio puntare da subito al lavoro e all’indipendenza economica

Se solo qualche decennio fa il posto fisso, dopo aver deciso di non accedere agli studi universitari, era considerato una sorta di paracadute, oggi la precarietà e l’incertezza consiglia ai giovani e alle loro famiglie di fare sin da subito, dopo il diploma delle scuola media, delle scelte più adeguate relative al percorso scolastico da seguire.

In parole semplici se studiare risulta complicato o se si desidera percorrere una strada più diretta e immediata per entrare nel mondo del lavoro, subito dopo la scuola media, risulta assai più conveniente rivolgersi ad istituti in grado di creare una professionalità alternativa, basata sull’esercizio di professioni che garantiscono un’entrata nel mondo lavorativo più agile e diretta.

Accade ormai da tempo che a Piazza Armerina i giovani possono studiare con l’obiettivo immediato di diventare parrucchieri, estetiste, addetti alla ristorazione, cercando non solo un diploma da appendere al muro ma anche una professionalità adeguata. In questa dimensione la scuola di formazione Eris può essere un’opzione valida per coloro che non vogliono o non possono accedere all’università, ma che desiderano comunque avere una carriera gratificante e ben remunerata.

La scuola Eris da oltre trent’anni in Sicilia offre questa possibilità a numerosi giovani che ogni anno trovano una collocazione lavorativa e una indipendenza economica con percorsi formativi basati proprio, attraverso gli stage, su un gran numero di ore di esperienza diretta, trascorsa nelle migliori attività del settore. Inoltre gli alunni completano il loro ciclo scolastico obbligatorio e nel contempo acquisiscono nozioni anche di cultura generale studiano materie come italiano, matematica, lingue, informatica, diritto, ecc. A questi vantaggi va aggiunto che l’Eris ha relazioni strette con le aziende del settore, il che significa che gli studenti hanno maggiori possibilità di essere assunti una volta completato il loro percorso di studi.

