Giochi in multiplayer: un successo di dimensioni globali

L’uso di internet per attività di svago e intrattenimento si è diffuso a macchia d’olio in questi ultimi anni, segnando una rivoluzione globale che coinvolge utenti di ogni categoria ed età. In questo grande cambiamento, particolarmente significativo è il successo delle piattaforme di gioco, che hanno potuto contare sulla possibilità di usare tecnologie molto apprezzate da tutti, come quelle per la partecipazione in multiplayer. Ma come si è imposta questa nuova modalità e quali sono i passatempi di maggior successo?

Giocare in multiplayer: cosa significa?

Quella multiplayer, come suggerisce il termine stesso, è una modalità di gioco che coinvolge contemporaneamente più giocatori connessi alla stessa piattaforma, permettendo loro di partecipare in maniera cooperativa o competitiva su uno scenario condiviso. Volendo fare un parallelo con quanto avveniva nel passato, potremmo definire il gioco in multiplayer come un’estensione via web delle classiche partite tra amici alla console, con la differenza, però, di aprire la sfida a un numero molto più alto di utenti collegati da ogni parte del mondo.

È facile intuire quanto possa essere coinvolgente e appassionante il gioco costruito in questo modo: potendo condividere l’ambientazione con altri gamer, infatti, chi partecipa a questa tipologia di svaghi online si trova a vivere sfide molto più emozionanti rispetto a quelle in cui l’avversario è una macchina e a prendere parte, col tempo, a una sorta di grande community in cui stringere anche amicizie e collaborazioni virtuali.

Il gioco in multiplayer è reso possibile dalla rete internet veloce, ovviamente, e dalle tecnologie di streaming, che permettono al server su cui poggia il videogame di trasmettere un flusso continuo di dati verso i dispositivi connessi, PC o smartphone che siano. Ma quali sono i giochi che hanno ottenuto maggior successo online grazie al multiplayer?

Fantasy, azione e strategia: il successo dei MOBA

Tra i giochi multiplayer più utilizzati a livello mondiale troviamo senza dubbio i MOBA, che già nel loro nome portano quella che è la caratteristica principale del loro funzionamento: la categoria dei Multiplayer Online Battle Arena identifica infatti tutti quei videogame che possono essere utilizzati via web accedendo a un’arena virtuale in cui più utenti giocano contemporaneamente.

Alla categoria dei MOBA appartengono numerosi titoli che in questi anni hanno battuto record di partecipazione e di fatturato, come Dungeon Fighter Online, League Of Legends e Fortnite, vero e proprio caso di successo globale, con una stima di oltre 3000 euro di incassi al minuto.

Giochi di carte collezionabili da utilizzare in multiplayer

Il passaggio dal mondo fisico a quello digitale ha fatto più che bene ai cosiddetti giochi di carte collezionabili, che pur provenendo dalla tradizionale dimensione delle fumetterie e delle sale gioco trova oggi ampio spazio in rete. A favorire questo successo è stata proprio la possibilità di giocare in multiplayer, quindi sfruttando i vantaggi di internet senza rinunciare alla compartecipazione e alla condivisione, elementi centrali di questa tipologia di passatempi.

Yu-gi-Oh! e Pokémon sono solo due degli esempi più famosi di GCC che oggi coinvolgono un alto numero di utenti online, ma la lista è in realtà molto lunga e variegata.

Il tavolo verde diventa virtuale

Altra tipologia di passatempi trasferita dalle sale tradizionali al mondo digitale è quella dei giochi tipici dei casino, oggi utilizzabili sia da PC che da mobile collegandosi ad apposite piattaforme. L’offerta in questo caso spazia dalle slot machine alle roulette, passando per i più tradizionali giochi di carte come il blackjack nelle sue numerose varianti, con tanto di eventi organizzati periodicamente e seguiti da migliaia di appassionati in tutto il mondo.

Tutto ciò ovviamente non sarebbe possibile senza il live streaming, che consente a chiunque lo desideri di accedere alla modalità multiplayer e incontrare gli altri utenti collegati in occasione di sfide e tornei.

Calcio e altri sport in versione multiplayer

Un’ultima categoria videoludica che ha tratto enormi vantaggi dal multiplayer è quella dei giochi di sport, che per la loro stessa natura non possono che arricchirsi in caso di una partecipazione condivisa di più player. Il calcio ovviamente la fa da padrona, come dimostra il successo di titoli come FIFA ed eFootball, ma anche per gli appassionati delle altre discipline non mancano opzioni di assoluto rilievo: non basta che una connessione a internet per scendere in campo e vivere le emozioni dei grandi campioni attraverso lo schermo!