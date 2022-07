I neuroscienziati hanno scoperto come i giochi per computer migliorano le funzioni cerebrali

I giocatori di videogame mostrano una maggiore attività cerebrale e migliori capacità decisionali rispetto alle persone normali. Lo studio, pubblicato dalla Georgia State University sulla rivista Neuroimage, ha coinvolto 47 studenti, 28 dei quali erano giocatori e 19 giocavano raramente. I soggetti sono stati collegati ad una macchina per risonanza magnetica posti davanti uno specchio che rifletteva uno schermo con punti in movimento. Ai partecipanti è stato chiesto di premere un pulsante con la mano destra o sinistra per indicare la direzione in cui si stavano muovendo i punti.

Si è scoperto che i giocatori abituali ai videogame hanno reagito molto più velocemente e con maggiore precisione. Un’analisi dei risultati ottenuti con la risonanza magnetica ha mostrato che le differenze erano correlate con una maggiore attività in alcune parti del cervello.

Secondo gli scienziati, i risultati suggeriscono che i videogiochi possono essere uno strumento utile per insegnare l’abilità di prendere decisioni rapide basate sulla percezione visiva.