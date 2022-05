Commemorato a Sperlinga il Carabiniere MAVM Giuseppe DUCI

In occasione del 108° anniversario della sua tragica morte è stato commemorato presso il cimitero di Sperlinga il Carabiniere Medaglia d’Argento al Valor Militare Giuseppe Duci.

Un momento di raccoglimento, con la deposizione di una composizione floreale, per commemorare il Caduto è stato organizzato per ricordare la figura del Carabiniere Giuseppe Duci, nativo di Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina e valorosamente caduto a Sperlinga, il 7 maggio del 1914.

Lo stesso, cui la Caserma di Sperlinga è intitolata, è stato insignito della Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria” per le gesta compiute in servizio, con la seguente motivazione: “Di notte, in servizio perlustrativo con il proprio Comandante di Stazione, sostenne animosamente vivo conflitto a fuoco con malfattori, finché colpito a morte rimase vittima del proprio coraggio”.