Meteo Piazza Armerina : weekend gelido con la possibilità di qualche nevicata

Sarà un weekend gelido grazie al passaggio, seppur marginale, di una perturbazione proveniente dal nord Europa ed accompagnata da masse d’aria di origine ARTICO- CONTINENTALE ( proveniente dai Balcani) che porterà freddo e ghiaccio, soprattutto durante la notte e le prime ore del mattino.

Il cielo si presenterà, da poco nuvoloso a nuvoloso. Non si esclude la possibilità di qualche isolata nevicata, a quote medio basse, specie tra la serata di Sabato e la giornata di Domenica, ma questo nel caso vi sia uno sconfinamento dei fenomeni in arrivo dalle Madonie. Infatti a causa della presenza, a nord, di questa imponente catena montuosa, la fenomenologia risulterà scarsa.