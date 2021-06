Forestali. Ugl, Ars sblocca 64 milioni per contrasto incendi in Sicilia

Approvato dall’Aula il disegno di Legge di variazioni di bilancio che rende disponibile circa 40 milioni di euro per l’attività di prevenzione incendi del Dipartimento Sviluppo rurale e circa 24 milioni di euro per la campagna antincendio del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

A dichiararlo Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia è Franco Arena Segretario regionale dei forestali.

Mantenuto dall’assessore regionale dell’Agricoltura, Toni Scilla, l’impegno con l’Ugl – proseguono i due sindacalisti – nel garantire la prosecuzione delle attività di prevenzione e contrasto incendi in Sicilia, scongiurando l’interruzione dell’attività lavorativa dei forestali già avviati e sbloccando le chiamate per le altre fasce di garanzia occupazionale.

Come Ugl continua il confronto costante con il governo regionale – precisano Messina e Arena – e vigileremo affinché possa giungere, prima possibile, il.via libera da Bruxelles per l’utilizzo delle risorse comunitarie che potranno garantire la totale copertura fino alla fine dell’anno delle giornate lavorative previste per legge.

Registriamo come positivo il sostegno di tutto il governo regionale ed in specialmente del Presidente della Regione, Nello Musumeci e dell’assessore del territorio e ambiente Toto Cordaro – concludono -impegnati con Scilla direttamente nell’azione politico-amministrativa diretta alla definitiva stabilizzazione dei forestali in stretto contatto con le Organizzazioni sindacali.