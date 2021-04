La Giornata Mondiale dell’Acqua 2021 presso la Kore: valorizzare l’acqua.

L’Università “Kore” di Enna ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Acqua 2021. Infatti, nell’ambito dell’insegnamento di “Didattica delle Scienze” del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, è stato trattato il focus tematico della presente edizione: VALORIZZARE L’ACQUA (ovviamente, nel pieno rispetto dei protocolli in atto per fronteggiare l’emergenza della Covid-19); ciò al fine di contribuire a fornire agli studenti gli strumenti di base per comprendere gli aspetti scientifici e normativi correlati alla risorsa idrica e per permettere loro di acquisire una visione sistemica e, quindi interconnessa, dei relativi risvolti ambientali. Altresì, sono stati forniti dei tool, utili per la progettazione e la conduzione di percorsi didattici destinati alla scuola dell’infanzia e a quella primaria, relativi alla tematica della gestione della risorsa idrica con l’obiettivo di concorrere ad educare gli scolari alla consapevolezza che ogni nostra azione e scelta ha un costo anche ambientale, per cui risulta indispensabile orientarsi ad un uso critico, responsabile e sostenibile dell’acqua e, in senso più lato, di tutte le risorse naturali.

Nel corso dell’evento virtuale sono intervenuti Vito Restivo della Lay Volunteers International Association, che ha narrato delle sue attività in America Latina ed in Africa nell’ottica della realizzazione dell’obiettivo 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari per tutti) dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Sostenibile mostrando anche sue riprese video di grande impatto emotivo, e Marinella Adamo, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F.P. Neglia – N. Savarese” che partecipa al progetto annuale di Educazione allo Sviluppo Sostenibile “Acqua & Clima” condotto dalla “Kore”, che ha ricordato il fondamentale ruolo appassionato ed autentico dell’insegnante nell’educare gli scolari all’esercizio di una piena cittadinanza; infine, gli alunni delle classi quarte della scuola primaria di tale Istituto Comprensivo (accompagnati dai loro insegnanti: Rosa Barrile, Concetta Campanile, Maria Di Dio, Cettina D’ Urso, Francesco Falcone, Mariella Incarbona, Gina Gloria, Rosa Maria L’Acqua, Cristina La Monica, M. Rita La Vigna, Lucrezia Messina, Cinzia Oieni, Maria Letizia Scavuzzo e Loredana Virzì) hanno preso attivamente parte con l’exhibit dei risultati delle loro attività svolte durante il suddetto progetto.

“L’ONU con la celebrazione di tale Giornata chiede fortemente al mondo un impegno politico e di cittadinanza attiva al fine di ricordarci il valore dell’acqua che è molto più del suo prezzo, perchè l’acqua è indispensabile per la nostra vita domestica, i nostri mezzi di sussistenza ed il nostro benessere, oltre che per l’integrità dell’ambiente naturale” ricorda Rosa Termine, Biologa della Kore.