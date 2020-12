Screening con tamponi rapidi sabato 12 e domenica 13 dicembre 2020.

Tempo di lettura stimato: < 1 minuto

I l Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Enna informa che proseguirà il monitoraggio regionale, tramite effettuazione di tamponi antigenici rapidi Covid 19 su popolazione “target”, nelle giornate di sabato 12 dicembre e domenica 13 dicembre, durante le quali si eseguirà lo screening per i soggetti già identificati, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 in ambedue i giorni.