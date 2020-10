Tutti i Vip contagiati negl’ultimi giorni. Da Carlo Conti a Mara Maionchi il Virus non risparmia nessuno

Carlo Conti è risultato positivo al coronavirus, lo annuncia lui stesso con un post su Instagram. “Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo – scive il presentatore – sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico”. Negli ultimi giorni sono numerosi gli uomini e le donne dello spettacolo che sono rimasti contagiati dal Covid-19.

Gerry Scotti è attualmente in isolamento a Milano, lamenta dolori articolari e una “febbricciatola”, ma “nonostante questi sintomi mi sento bene. Sono e sotto controllo medico”. Gli altri volti noti del piccolo schermo hanno dichiarato di aver contratto il virus, come Mara Maionchi che attualmente è stata dimessa dopo il ricovero in ospedale; mentre in attesa di conoscere i risultati del tampone sono Valentino Picone, del duo comico Ficarra e Picone . Alessia Marcuzzi, risultata nelle scorse ore nuovamente positiva al test sierologico, è in attesa dei risultati di quello molecolare”.