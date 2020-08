Pagamenti ai lavoratori del Reddito Minimo. L’On. Luisa Lantieri: “E’ una questione morale”

«I lavoratori del reddito minimo sono ancora una volta penalizzati dalla burocrazia regionale.E’ impensabile che in un momento come questo a migliaia di famiglie venga negato il diritto di percepire il proprio salario solo perché un funzionario sta godendo delle proprie ferie e non può completare l’iter burocratico che porta all’emissione dei mandati di pagamento. Tra gli RM Ci sono lavoratori che vivono al limite della soglia di povertà relativa, è per questo che non si tratta solo di una problematica amministrativa ma anche di una importante questione morale che deve essere posta al centro del dibattito politico.

Rimane comunque impensabile che nell’era digitale e della comunicazione veloce la semplice assenza di un funzionario possa bloccare un iter amministrativo. Occorre snellire i protocolli operativi lì dove si creano delle eccessive dipendenze dalle singole unità lavorative.Solo così sarà possibile evitare che si creino disfunzioni, come nel caso dei lavoratori del reddito minimo, che si trasformino anche in ingiustizie sociali». A dichiararlo l’on. Luisa Lantieri.