5Way: la rivoluzione della moda grazie al Pop Up Store

Nel campo della moda c’è un nuovo Pop Up Store, dedicato principalmente ai talenti emergenti, che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Stiamo parlando di 5Way, la creatura di Roberto Castelluzzo e Ruth Read, due imprenditori italo australiani che hanno l’obiettivo di dare gli strumenti giusti ai nuovi talenti nel campo della moda e del design per farli emergere.

Il loro concept store, 5Way , punta sulla rivoluzione distributiva e sulle Fashion Week internazionali, da sempre un’ottima vetrina per i designer emergenti. Ma cos’è esattamente 5Way? Si tratta di un negozio di ricerca e sperimentazione che mira a creare una connessione diretta tra i designer indipendenti ed il pubblico dei trendsetter, soprattutto durante gli appuntamenti importanti come la Milano Fashion week. Non solo sulle passerelle, ma in un concept store che, oltre alla vendita, promuove un ricco calendario di workshop, eventi e momenti di relax che faranno da cornice all’acquisto, permettendo di conoscere gli stessi designer e di interagire con i loro prodotti.

Tra i nomi internazionali già confermati; il promettente stilista newyorkese di moda etica Corban Harper, la giovane promessa danese Nicoline Hansen nota per le sue creazioni di latex in gomma naturale e la stilista australiana Chloe Mottau già famosa sulle passerelle di Sydney.

5Way ha come obiettivo principale il miglioramento e la promozione dei prodotti attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie. Tanti i servizi offerti dal nuovo concept store come, ad esempio, 5Way Photography un servizio che permette di raccontare la storia del proprio brand attraverso foto professionali. L’obiettivo, in questo caso, è di dare colore e forma al proprio marchio in modo da ispirare i potenziali clienti e da ampliare così le vendite ed il successo del marchio. 5Way si occupa di valorizzare la brand identity in modo professionale, attraverso scatti professionali.

5Way innanzitutto fissa la brand awarness attraverso un servizio professionale. Un lavoro che porterà le aziende a ricevere una collezione originale e versatile di scatti che potrà essere utilizzata per il sito web, blog, social media, materiali pubblicitari stampati o digitali, utilizzando i formati più adatti da utilizzare su ogni strumento o canale.

Per il mondo della moda il campo della produzione è molto importante, soprattutto se si pensa alla qualità dei materiali. In questo senso 5Way mette in contatto artigiani del made in Italy con i talenti emergenti. In questo 5Way si serve di una rete di partner di fiducia qui in Italia per aiutare a creare prodotti di alta qualità ad un prezzo accessibile.

Si tratta di un servizio fondamentale, dunque, per le nuove realtà che vogliono emergere nel campo della moda e del design. Il tutto studiato da professionisti che accompagnano le nuove attività verso una crescita graduale ed inarrestabile.