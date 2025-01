Piazza Armerina – Richiedere un appuntamento con il sindaco: le nuove modalità

Da qualche giorno è possibile fissare un appuntamento con il sindaco contattando l’Ufficio di Gabinetto. Le richieste possono essere effettuate telefonicamente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle 12, componendo il numero 335 218261. L’ufficio raccoglierà i dati del richiedente e, compatibilmente con la disponibilità e gli impegni istituzionali del primo cittadino, comunicherà la data e l’orario dell’incontro nel più breve tempo possibile.

Altre modalità di richiesta

Oltre alla prenotazione telefonica, è possibile inoltrare la richiesta di appuntamento tramite email all’indirizzo sindaco@comunepiazzaarmerina.it oppure attraverso posta certificata (PEC) all’indirizzo sindaco@pec.comunepiazzaarmerina.it. Non è previsto un modulo specifico da compilare per avanzare la richiesta.

Un passaggio consigliato prima dell’incontro

Per ottimizzare i tempi e ricevere risposte più rapide, si suggerisce ai cittadini di rivolgersi prima all’Ufficio Comunale competente o all’Assessore delegato di riferimento. Questi ultimi potrebbero fornire soluzioni immediate e più mirate alle esigenze presentate, evitando così tempi di attesa prolungati per il colloquio con il sindaco.