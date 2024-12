Il Coro Polifonico “Padre Enzo Cipriano” di Piazza Armerina in trasferta a Palermo

Trasferta palermitana per il Coro Polifonico “Padre Enzo Cipriano” di Piazza Armerina che domenica 01 dicembre si è esibita presso l’oratorio di San Filippo Neri all’Arenella, edificio del 1679

La corale ha presentato al pubblico un repertorio misto di canti natalizi, canti alpini e grandi classici. Molto apprezzata la laude “Nell’apparir del sempiterno sole”, cinquecentesca, scritta proprio dal padre fondatore dell’ordine filippino, Francisco Soto de Langa

Oltre alla corale si sono esibiti in quell’occasione anche i solisti Daniele Tornetta, Maria Concetta Rausa, Ilenia Zarcone, Angelo Bonelli, Rita Lo Coco. Per l’occasione il coro è stato diretto dal Maestro Angelo Licata.

Il coro vanta un’esperienza più che trentennale ed è intitolato all’uomo e parroco che credette fermamente alla sua costituzione e alle sue potenzialità.

“Esibirsi a Palermo è stata un’occasione di crescita – ha dichiarato la preparatrice Maurilia Brighina – Confrontarsi con artisti e pubblico diversi fa sì che si possano migliorare molti aspetti sia sul piano tecnico che su quello comunicativo. Gli apprezzamenti ricevuti sono da un lato la conferma di aver intrapreso il giusto percorso di formazione, dall’altro ci danno la spinta per andare avanti e migliorarci sempre di più”