Presentazione del libro: “Lo scandalo della felicità. Il caso della Principessa Valdina di Palermo”

Domani, giovedì 5 dicembre alle ore 18:00, presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso in via Marconi a Piazza Armerina, si terrà la presentazione del libro *Lo scandalo della felicità. Il caso della Principessa Valdina di Palermo*, scritto da Pina Mandolfo e pubblicato da Vanda Edizioni. L’evento fa parte del ciclo di incontri “Lettori sulle Nuvole”.

Il romanzo racconta la straordinaria vicenda di Anna Valdina, una giovane nobildonna palermitana costretta a prendere i voti religiosi contro la sua volontà. La sua vita, trascorsa in gran parte all’interno di un convento, si trasforma in una lunga lotta per ottenere l’annullamento dei voti, un’impresa che si protrarrà per ben cinquant’anni. La determinazione di Anna e il suo coraggio emergono come elementi centrali di questa storia che offre un prezioso spaccato sulla società palermitana del XVII secolo, dove le dinamiche di potere e le imposizioni sociali gravavano pesantemente sulla vita delle donne.

Pina Mandolfo, autrice del libro, riesce a trasformare una vicenda storica in un racconto avvincente, capace di coinvolgere il lettore e di far riflettere su temi come la libertà personale, la giustizia e il ruolo della donna. L’opera rappresenta un omaggio alla resistenza femminile e una celebrazione della capacità di affrontare ostacoli apparentemente insormontabili.

L’incontro sarà un’occasione per approfondire non solo la storia narrata nel romanzo, ma anche il contesto storico-sociale in cui essa si colloca. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia e letteratura.