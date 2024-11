Arresto a Piazza Armerina per espiazione di una condanna definitiva a 4 mesi

Nel pomeriggio di mercoledì 13 novembre, la Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Piazza Armerina ha eseguito l’arresto di un uomo condannato con sentenza definitiva. L’ordine di carcerazione è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna.

La vicenda giudiziaria

I fatti risalgono all’estate del 2018, quando l’uomo fu fermato per un atto di danneggiamento in luogo pubblico. Durante l’intervento, l’arrestato opponeva resistenza al personale di polizia, portando al suo arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e alla denuncia per danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.

La condanna e l’esecuzione della pena

Il Tribunale di Enna ha condannato l’uomo a una pena di 4 mesi e 28 giorni di reclusione. Lo scorso 13 novembre, la sentenza, ormai definitiva, è stata eseguita. L’uomo, rintracciato nel centro cittadino, è stato posto in regime di detenzione domiciliare come misura alternativa alla carcerazione, in conformità alle decisioni dell’Autorità giudiziaria.