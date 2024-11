Bianca Guaccero incanta a ‘Ballando con le Stelle’ con un charleston da standing ovation

Nella sesta puntata di “Ballando con le Stelle”, andata in onda il 2 novembre 2024, Bianca Guaccero ha offerto una performance straordinaria che ha incantato pubblico e giuria. In coppia con il maestro Giovanni Pernice, l’attrice e conduttrice si è esibita in un charleston ispirato al musical “Cabaret”, dimostrando versatilità e talento artistico.

La coreografia, caratterizzata da movimenti energici e precisi, ha messo in luce le capacità interpretative di Bianca, che ha saputo fondere danza, canto e recitazione in un numero coinvolgente. La giuria ha espresso unanime apprezzamento: Carolyn Smith ha elogiato la scelta del tema e l’esecuzione impeccabile, mentre Fabio Canino ha sottolineato il rapido progresso della coppia, definendo la performance “un miracolo in sei settimane”.

Ivan Zazzaroni ha dichiarato di non aver mai visto un’esibizione simile nel programma, evidenziando l’originalità e la qualità dello spettacolo offerto. Anche Selvaggia Lucarelli ha riconosciuto il talento di Bianca, pur facendo riferimento al legame speciale tra i due partner. Alberto Matano ha definito la coppia “inarrivabile”, lodando il talento straordinario di entrambi.

La performance ha ottenuto una standing ovation dal pubblico in studio e ha consolidato la posizione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice tra i favoriti di questa edizione. La loro capacità di portare in scena numeri complessi con eleganza e carisma li rende protagonisti indiscussi del programma.

La partecipazione di Bianca Guaccero a “Ballando con le Stelle” continua a sorprendere e affascinare, dimostrando come la passione e la dedizione possano condurre a risultati eccezionali nel mondo dello spettacolo.

Per rivedere l’esibizione completa, è possibile accedere al video disponibile su RaiPlay.

Eliana Sofia Cavallaro per StartNews