Piazza Armerina – L’assessore ai lavori pubblici, Epifanio Di Salvo, tombini e carritoie sono regolarmente oggetto di un piano di pulizia

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Piazza Armerina, Epifanio Di Salvo, ha replicato alle accuse mosse da alcuni cittadini riguardo la presunta mancanza di un piano di pulizia di tombini e carritoie in previsione di piogge abbondanti. Secondo l’assessore, i commenti critici diffusi dai “soliti malinformati” non rispecchiano la realtà dei fatti.

Gli interventi di pulizia sono iniziati mesi fa

Di Salvo ha chiarito che il Comune ha avviato da diversi mesi un programma di pulizia dei tombini, una misura di prevenzione che non è affatto nuova. “Questa attività, che in passato era considerata straordinaria da altre amministrazioni, è diventata un intervento pianificato sotto l’amministrazione Cammarata. Basta cercare nelle cronache cittadine per trovare articoli che testimoniano gli interventi di pulizia effettuati,” ha dichiarato l’assessore.

L’opposizione sottovaluta la prevenzione

L’assessore si è detto dispiaciuto per il fatto che l’opposizione politica continui a minimizzare l’importanza di questi lavori, definendoli “quisquiglie”. La critica arriva in seguito a un intervento in consiglio comunale del consigliere Andrea Arena, che ha sottovalutato il valore della prevenzione nel contesto della pulizia dei tombini.

La filosofia dell’amministrazione: prevenire anziché curare

In conclusione, Di Salvo ha ribadito che: “I tombini e i canaloni della città vengono regolarmente puliti proprio per ridurre il rischio di allagamenti, “prevenire anziché curare” è la filosofia seguita dall’amministrazione Cammarata.