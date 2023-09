Iniziati a Piazza Armerina i lavori di pulizia delle caritoie

Comunicazione dell’assessorato LL. PP. Piazza Armerina

L’Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Piazza Armerina comunica che, in previsione della stagione autunnale, stanno per iniziare i lavori di pulizia delle caritoie in tutta la città. L’intervento ha come obiettivo principale quello di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strade, soprattutto in caso di piogge intense.

I primi lavori saranno avviati nel quartiere Castellina, zona particolarmente sensibile a causa della sua morfologia. Durante le precipitazioni, infatti, la conformazione del terreno e la posizione del quartiere favoriscono l’accumulo di fango e residui, creando spesso disagi ai residenti e ai passanti.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Epifanio Di Salvo, ha dichiarato: “Siamo consapevoli delle difficoltà che il quartiere Castellina ha affrontato negli anni a causa delle piogge. Con questi interventi, vogliamo garantire la sicurezza dei nostri cittadini e assicurare che le strade siano sempre percorribili, anche nelle condizioni climatiche più avverse. La pulizia delle caritoie è solo un intervento di un piano più ampio che vede il nostro Comune sempre più attento e proattivo nella gestione del territorio.”

L’Assessorato ringrazia i cittadini per la collaborazione e invita alla massima prudenza durante i lavori.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Piazza Armerina.